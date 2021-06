Care sunt cele 3 etape în urma cărora România va reveni la normalitate. Anunţul lui Florin Cîțu Revenirea la normalitate prin relaxarea restricțiilor impuse pe fondul pandemiei de Covid-19 se va face in trei etape, prima fiind cea de pe 1 iunie, spune premierul Florin Cițu. ”Revenim la normalitate in trei etape. Prima etapa incepe astazi. Alte masuri pentru revenirea la normalitate vom avea la 1 iulie, respectiv, 1 august”, a scris […] The post Care sunt cele 3 etape in urma carora Romania va reveni la normalitate. Anuntul lui Florin Cițu first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

