Noul ministru al Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, joi, ca pregatirile pentru valul cinci al pandemiei de COVID-19 reprezinta una dintre prioritațile mandatului sau. Medicul a declarat ca pregatirile pentru urmatorul val al pandemiei trebuie sa inceapa de urgența, pentru ca efectele sa fie diminuate. "Dezvoltarea sistemului de asistenta medicala ambulatorie si cresterea capacitatii de testare sunt […]