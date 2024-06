Care sunt cea mai falsificate bancnote în România. Raport îngrijorător din partea BNR Un raport al Bancii Naționale a Romanie i arata ca instituția a descoperit aproape 6.000 de bancnote romanești falsificate, cu 31% mai multe decat in 2022. Bancnota de 100 de lei este cea mai falsificata Cea mai falsificata bancnota a fost cea de 100 de lei. Vorbim de 5.750 de astfel de bucați descoperite de autoritați. De asemenea, vorbim și de bancnota de 50 de lei, care a fost falsificata de 77 de ori, dar și de cea de 200 de lei, care a fost copiata de 32 de ori, reiese din raportul BNR. Foarte multe bancnote falsificate au fost descoperite dupa ce au fost introduse pe piața. Așadar, din cele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florian Neagu, director general adjunct directia de stabilitate in cadrul Bancii Naționale (BNR), a explicat faptul ca cele mai multe și mai mari tranzacții realizate cu cardul in Romania se inregistreaza la casele de pariuri sau la cazinourile online.

- "Sa stiti ca eu am fost crescuta de parintii si bunicii mei sa nu imi plec capul si sa nu imi intorc privirea in fata unor nedreptati. Va spun ca Romania nu poate sa se dezvolte, Romania nu poate creste, Romania nu poate sa isi descatuseze potentialul, atata timp cat totul se cladeste pe nisipurile…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) va introduce in circulație miercuri o moneda de argint care sa comemoreze un secol de la prima performanța olimpica a Romaniei. BNR a lansat moneda de argint pentru a celebra 100 de ani de la prima medalie Incepand cu data de 5 iunie 2024, Banca Naționala a Romaniei…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat, in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, daca il sustine pe Mugur Isarescu pentru un nou mandat la sefia BNR. ”Romania are nevoie de stabilitate monetara si cred ca domnul Isarescu trebuie sa mai ia un mandat”, a raspus Marcel Ciolacu. …

- „Avand in vedere participarea, in prezent, a delegatiei Ministerului Finantelor la reuniunea de primavara din Statele Unite ale Americii a Grupului Bancii Mondiale si a Fondului Monetar International, va adresez rugamintea ca aceasta dezbatere sa fie reprogramata la o data ulterioara, in functie de…

- „Asadar, este imperios necesar ca ministrul Finantelor sa explice care sunt masurile pe care le ia Guvernul in contextul in care datoria publica a trecut de pragul critic de 50% din PIB. De asemenea, ministrul finantelor trebuie sa raspunda si la intrebarea pe ce au fost cheltuiti toti acesti bani imprumutati,…

- „In momentul de fata, impreuna cu marile companii de tehnologie, impreuna cu Biroul Electoral Central, impreuna cu alte sapte institutii din Romania, profilam un hub electoral care va avea ca si scop o legatura directa a autoritatilor din Romania cu marile companii care gestioneaza platforme de social-media…

- Romania a intrat in Schengen: tot ce se schimba. Cum calatorim aerian sau maritim. Vom scapa de cozi, dar tot va trebui sa avem la noi documentele. Mai exact, polițiștii de frontiera vor face controale aleatorii, pentru a verifica identitatea pasagerilor și pentru a preveni ilegalitați. Actiunile politiei…