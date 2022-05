Stiri pe aceeasi tema

- A mai ramas o singura zi pana cand vom afla data lansarii celui de-al șaselea sezon Insula Iubirii, de la Antena 1. 10 ispite feminine și 10 ispite masculine sunt determinate sa cucereasca inimile concurenților emisiunii prezentate de Radu Valcan. Cu ce se ocupa ispita Roxana Lite. Ce afacere are ispita…

- Zece ispite masculine vor intra in competiția Insula Iubirii pentru a-și arata atuurile din experiențele in relații. Denis Slav e unul dintre tinerii pregatiți de show. El are 30 de ani și se bucura de o cariera in lumea modellingului.

- Oana Monea se numara printre cele zece ispite feminine care participa la „Insula iubirii”, sezonul 6. Are propria afacere și iși dorește sa gaseasca in show-ul de la Antena 1 un barbat șarmant langa care sa evolueze. La doar 33 de ani, Oana Monea are propria afacere – un salon de cosmetica si ofera…

- Ali Habron e unul dintre cele 10 ispite masculine de la „Insula Iubirii”, sezonul 6 . Acesta a trecut printr-o experiența amoroasa neplacuta, așa ca acum ofera ajutorul lui pentru cei care au probleme in relație. Ali Habron are 33 de ani și e medic stomatolog. Acesta este un barbat care atrage usor…