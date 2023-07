Stiri pe aceeasi tema

Cine saboteaza curațenia orașului! Grupuri organizate zadarnicesc munca firmelor de salubritate!

Evitați zona strazii Livezeni, ieșire din oraș … Motociclist accidentat in urma cu puțin timp

Mariș Cristian Daniel, Viorel Salceanu-Nagy (Foto) Așa a fost cea de-a doua zi a Zilelor Targumureșene!

Biro Krisztian de la Lupte Libere C.S.S Targu Mures a reușit o performanța excepționala la turneul internațional Sassari City Matteo Pellicone ,Italia/ Sassari 2023! Biro Krisztian a reușit sa obțina locul 1 in Italia la turneul de seniori!

Csipkes Balazs a obținut locul 1 la lupte la categoria 110 kg la Turneul Internațional U17 "Constantin Alexandru&Ioan W. Popovici" desfașurat in aceste zile la București. Sportivul a reprezentat clubul C.S.S Targu Mures.

Diploma i-a fost oferita de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali -filiala Mureș! Pentru curajul și forța ei, Maria Casoni a fost decorata in nenumarate randuri, de președintele Romaniei, dar și de organizații medicale. Maria Casoni, asistentul anului 2023

Rata anuala a inflației in Ungaria a incetinit ușor, la 24%, in aprilie, de la un nivel de 25,2% in martie, in timp ce analiștii se așteptau luna trecuta la o inflație de 24,2%, transmite DPA

Publicist, reporter, redactor, producator știri. n. 11 martie 1973, Targu Mureș – d. 10 februarie 2013, Targu Mureș Sursa: Biblioteca Județeana Mureș Sorina Bota, fost redactor-șef al Punctul desemnata personalitatea mureșeana a lunii martie