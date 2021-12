Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de Iarna reprezinta pentru fiecare, un moment de reconecta la familie și prieteni. Momentul in care ne dorim sa ii vedem, sa ii strangem in brațe, sa ne manifestam toata afecțiunea fața de acestia și mai presus de toate sa ii ascultam.Indiferent ca ne petrecem timpul in jurul bradului, la…

- Mama lui Culița Sterp nu a avut deloc o viața ușoara. Obișnuita cu greutațile vieții inca de cand era copila, femeia a crescut cu greu copiii. Femeia s-a deschis și a vorbit despre cea mai dificila perioada din viața ei, peste care a trecut, totuși, cu succes, datorita copiilor ei care i-au dat puterea…

- Trebuie sa recunoști, alegerea unui cadou pentru oamenii importanți din viața ta nu este cea mai ușoara sarcina. Daca vorbim chiar despre partenerul de viața, lucrurile pot fi și mai dificile. In general, barbații sunt mai practici și par ca nu vor aprecia cu adevarat un lucru daca nu au nevoie de el…

- Ozana Barabancea a reușit sa le insufle copiilor ei pasiunea pentru muzica, iar acum culege roadele. Vedeta a ajuns pe aceeași scena cu fiica sa, ea fiind in rolul de dirijor, in timp ce tanara Gloria acompania orchestra la pian. Vizionarea momentului i-a adus lacrimi in ochi profesoarei de canto!

- Lacrimi și disperare pentru tatal biologic al fetiței ucise in Arad. Parintele a decis sa rupa tacerea, deși este ingenuncheat de durere, de cand a primit vestea groaznica. Barbatul a facut, in exclusivitate la Acces Direct, martusirisiri de groaza despre crima odioasa care a indoliat o țara intreaga!

- Adriana Trandafir și Maria Speranța sunt apreciate de fanii show-ului Asia Express, dar și formeaza o echipa puternica, astfel incat ceilalți concurenți se tem de ele atunci cand vine vorba de probele de foc. Totuși, oboseala și-a spus cuvantul și actrița a izbuncnit in lacrimi. Adriana Trandafiri,…

- „Demisia nu se striga in aceasta sala, ca este guvernul nostru. Noi nu suntem pesediști, pesediștii sunt dușmanii noștri! Noi ne susținem guvernul. Ma bucur, Marcel Vela, ca ai ales calea cea buna”, a strigat Rareș Bogdan de la tribuna congresului.„Va rog sa va puneți in spatele lui Florin Cițu, cu…

- Adelina și Alexandru de la Mireasa sezon 4 nu și-au dat ocazia sa discute despre finalul relației lor. Pentru ca exista o mulțime de lucruri neclare intre ei, o prietena de-a fetei a intervenit in direct. La scurt timp, mama lui Alex a sunat și a mustrat-o pe Adelina.