- Locuitorii unor zone din țara vor infrunta și vineri temperaturi caniculare. In Capitala, vremea se anunța a fi frumoasa, cu valori termice specifice unei luni de vara. Vineri, vremea va fi calduroasa in mai multe regiuni ale țarii, iar in vest și sud-vest se menține local caniculara. Se menține in…

- Dupa o zi in care a predominat instabilitatea atmosferica, o informare ANM arata ca urmatoarele zile va fi din nou vreme calduroasa, iar disconfort termic va fi accentuat. O informare ANM arata ca astazi, 6 iulie, pana la ora 21:00 „in estul, sud-estul și parțial in centrul țarii vor fi perioade in…

- Vremea 4 iulie. Potrivit meterologilor, duminica, 4 iulie, vremea va fi instabila in marea parte a țarii. In zonele de nord-vest, centru și la munte vor fi innorari, local va ploua și sub forma de averse și se vor semnala descarcari electrice. In rerestul țarii, cerul va fi variabil, doar izolat cu…

- Un barbat in varsta de 84 de ani a fost gasit decedat, sub un copac, in localitatea Stejaru, din comuna Pangarati, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Neamt.. „Pompierii au fost solicitati sa intervina in sprijinul unui echipaj de la Serviciul de Ambulanta Judetean pentru…

- Potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, barbatul surprins vineri de viituri in localitatea Almas, comuna Garcina, a murit. „Medicul de pe ambulanta a declarat decesul barbatului”, a precizat Irina Popa. Victima avea 78 ani si a fost surprinsa de viiturile formate…

- Stefan Jianu, chiriurg si antreprenor in sanatate, ii indeamna pe romani sa faca mai multa miscare pentru a preveni bolile venoase care afecteaza picioarele si care au cea mai mare frecventa in patologia ultimilor ani. Stefan Jianu spune ca statul in casa din perioada pandemiei a accentuat…

- Odata cu primavara, cand trufandalele invadeaza piața și toți suntem dornici sa consumam minunația de legume și verdețuri proaspete, avem ocazia sa ne revigoram organismul, sa completan deficiențele de vitamine și minerale acumulate peste iarna, dar nu trebuie sa uitam ca odata cu chimbarea alimentației…

- Clotilde Armand a pierdut alegerile, iar desființarea SIIJ e ceruta pentru a ingropa ancheta, spune Marcel Ciolacu: „Tehnic, vom declanșa strangerea de semnaturi și referendum pentru a face alegeri in Sectorul...