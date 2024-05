Care sunt bolile ce pot fi transmise prin alimente Exista mai multe boli care pot fi transmise prin alimente, așa ca trebui sa fim foarte atenți. Printre acestea se numara salmoneloza, infecția cu E.coli și listerioza. InfoCons a relatat care sint principalele simptome ale acestora. "Ce boli pot fi transmise prin alimente? Bolile transmise prin alimente sint cauzate de ingestia de alimente sau bauturi contaminate cu microorganisme patogene, tox Citeste articolul mai departe pe noi.md…

