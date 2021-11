Care sunt beneficiile portocalelor. Atenție! Nu trebuie consumate dacă suferiți de această boală Portocalele sunt pline de vitamine. O singura portocala are in compozitie nu mai putin de 170 de substante fitochimice si peste 60 de flavonoide, compusi cu reale beneficii pentru sanatate. Potrivit American Heart Association, consumul zilnic de citrice, cum sunt portocalele, grepfrutul, mandarinele, clementinele etc., poate reduce cu 20% riscul de accident vascular ischemic in cazul femeilor. Totodata, nivelul de potasiu in limite normale este asociat cu un risc mai mic cu 20% de a muri din diverse cauze. Statisticile arata ca mai putin de 2% din populatia adulta respecta recomandarea de a consuma… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Specialistii spun ca acestea trebuie consumate in cantitati mici de catre persoanele care sufera de reumatism deoarece natura acida a sucului acestora poate sa accentueze simptomele artritei. De asemenea, si coaja fructului trebuie folosita cu atentie pentru ca poate fi tratata chimic pentru conservare…

