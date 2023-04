Care sunt avantajele raportării profitului ca grup fiscal și de ce nu apelează companiile din România la această metodă? Ce arata practica la momentul actual, dupa mai bine de un an de la apariția consolidarii fiscale in domeniul impozitului pe profit? Istoria pe aceasta speța este una relativ recenta in Romania, fiind o masura aplicabila de anul trecut, mai precis de la 1 ianuarie 2022. Practica acestor 15 luni care s-au scurs de la momentul intrarii in vigoare a legislației aferente arata ca masura nu este utilizata pe scara larga, deși facilitatea a fost indelung așteptata in Romania și aduce o serie de avantaje pentru grupurile de companii care aleg sa raporteze impozitul pe profit la nivel consolidat, in detrimentul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

