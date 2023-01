Care sunt avantajele probioticelor pentru organismul uman? Beneficiile pentru sanatate ale probioticelor includ imbunatațirea sanatații sistemului intestinal, a sistemului imunitar și a funcțiilor creierului. Studiile au aratat ca probioticele pot ajuta și in probleme legate de constipație, tensiune arteriala, piele și multe altele. De ce sunt bune probioticele pentru organism? Probabil ai auzit de multe ori vorbindu-se despre Importanța probioticelor , dar ce sunt ele mai exact? Probioticele sunt microorganisme benefice care se gasesc in mod natural in organism, mai ales la nivelul sistemului digestiv. Acestea sunt uneori numite culturi vii sau bacterii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

