Stiri pe aceeasi tema

- Britney Spears a incheiat o „afacere-record” pentru publicarea unei carti despre cum a cunoscut faima, relatia cu familia si cum a trait sub tutela mai mult de un deceniu, scrie The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Internetul s-a dovedit a fi una dintre cele mai populare și convenabile platforme pentru cazinourile online, motiv pentru care a devenit extrem de competitiv. Pentru a-și menține clienții fericiți, operatorii acestor site-uri de jocuri de noroc au fost nevoiți sa dezvolte o gama larga de caracteristici…

- Adda și Catalin Rizea formeaza unul dintre cele mai solide și unite cupluri din showbizul romanesc. Soțul artistei a devenit cunoscut publicului larg atunci cand a participat alaturi de partenera lui de viața la Asia Express, unde publicul a indragit dinamica lor de cuplu. Cu se ocupa, de fapt, Catalin…

- Recent, in capitala Rusiei a avut loc o mare conferința științifico-practica "Medicii pentru adevar!" cu denumirea "Aspectele clinice și organizaționale ale diagnosticului, tratamentului și prevenirii COVID-19". Participanții la conferința au fost: medici, candidați in științe, academicieni și pur și…

- Sondaj World Vision și Societe Generale Global Solution Centre: Aproximativ 60% dintre elevii de gimnaziu din mediul rural ar vrea ca in cadrul unui curs de educație financiara sa afle ce afacere sa iși deschida, conform unui sondaj realizat de World Vision Romania și Societe Generale Global Solution…

- (P) In era tehnologiei, comunicarea la distanța se realizeaza in timp real. Este atat de firesc sa trimiți un e-mail și sa primești raspuns in cateva minute sau sa apelezi video o persoana aflata la mii de kilometri.

- Cheloo de la Paraziții și Mihai Ban au terminat prima etapa la celebrul raliu Dakar. Cei doi formeaza, Transylvania Rally Team, primul echipaj auto romanesc din istoria faimosului raliu, la categoria rally-raid. Prima etapa a insumat 514 kilometri, din care proba speciala de 333 kilometri prin deșer,…

- Sa ai propria ta afacere este ceva la care viseaza toata lumea, insa foarte putini reusesc acest lucru. A pune pe picioare un intreg business presupune foarte multa responsabilitate, astfel ca este necesar sa te gandesti bine la toate lucrurile importante care stau la baza acestuia. Din pacate, foarte…