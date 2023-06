Care sunt angajați de la stat care vor beneficia de o primă de 1.500 de lei O categorie de romani angajați la stat va intra in posesia unei prime in valoare de 1500 de lei, incepand cu toamna anului 2023. Banii vor fi acordați intr-o singura tranșa. Iata mai jos, in articol, cine sunt romanii care vor intra in posesia acestei sume de bani și pentru cei vor putea fi cheltuite sumele respective. In urma cu o luna, profesorii au declanșat o greva generala. Au ieșit in strada, pentru a-și cere, printre altele, drepturile, marirea salariilor și adaugarea orelor suplimentare și sporurilor. Saptamana trecuta a aparut OUG 58/2023 (12 iunie) actualizata, iar azi (21 iunie) ar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

