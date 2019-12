Stiri pe aceeasi tema

- Amenzile rutiere, considerate scumpe de mulți șoferi, au ramas la același nivel in ultimii doi ani. Din 2020 insa, acestea ar putea ajunge pana la 22.300 de lei. Guvernul ar putea lua decizia de a alinia punctul de amenda la valoarea actualizata a salariului minim, care ar urma sa creasca de anul viitor.…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, un proiect de lege care prevede reducerea amenzilor pentru bicicliști.Astfel, in loc de amenzi cuprinse intre 870 lei și 1.160 lei, bicicliștii vor plati pentru nerespectarea normelor de circulație amenzi cuprinse intre 580 lei și…

- Amenzile rutiere ar putea creste incepand cu 1 ianuarie 2020 cu 53%. Romanii vor scoate din buzunare pentru cea mai mica contraventie ar putea scoate din buzunarele soferilor 446 de lei. Punctul de amenda se calculeaza, potrivit Codului rutier, ca 10% din salariul minim brut. Citeste mai mult: adev.ro/q1a78l

- Magazinele sau localurile care vand bauturi alcoolice minorilor ar putea risca amenzi pana la 6000 de lei. Prevederile sunt trecute intr-un proiect PNL, inițiat de la inițiativa Asociației Berarii Romaniei. Pe langa amenzile intre 3000 și 6000 de lei, proiectul de lege mai prevede, in cazul repetarii…

- Punctul-amenda, care se calculeaza, conform legislatiei, in functie de salariul minim brut pe economie, s-ar putea majora serios de la 1 ianuarie 2020. Si asta pentru ca acesta a fost plafonat in ultimii ani cu toate ca salariul minim brut a crescut de cateva ori pana acum.

- Trafic intens in Punctul de Trecere a Frontierei Petea.Zeci de tiruri așteapta in coloana sa tranziteze frontiera catre Ungaria și au format o coada de cațiva kilometri. Timpii de așteptare sunt de 150 de minute. The post Se menține codul roșu la frontiera cu Ungaria appeared first on Renasterea banateana…

- Franța interzice circulația trotinetelor electrice pe trotuare, dupa o perioada in care numarul acestora a crescut foarte mult, iar numeroasele accidente, unele mortale, au pus pe ganduri autoritațile.

- Arabia Saudita a identificat 19 tipuri de infracțiuni privind decența, care vor fi sancționate prin amenzi. Codul de conduita este introdus în contextul în care, pentru prima data, vor fi oferite vize pentru turiști, scrie DW. Arabia Saudita a transmis ca va aplica amenzi în…