- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski spera ca va putea profita de influenta Chinei in conflictul dintre Ucraina si Rusia, in urma unei conversatii telefonice cu omologul sau chinez Xi Jinping, prima dupa inceperea agresiunii ruse contra tarii vecine in urma cu 14 luni, relateaza joi DPA. ”Exista…

- Rusia a a luat act de disponibilitatea Chinei de a facilita negocierile de pace cu Ucraina in urma discuției telefonice dintre președintele chinez Xi Jinping și omologul ucrainean Volodimir Zelenski, a transmis Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, citata de CNN.„Observam…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a invitat pe presedintele chinez Xi Jinping sa viziteze Ucraina, a relatat miercuri agentia Associated Press, preluata de Reuters. „Suntem gata sa-l primim aici”, a declarat Zelenski intr-un interviu acordat AP. Xi nu a discutat cu Zelenski dupa invazia rusa…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a invitat pe liderul chinez Xi Jinping sa viziteze Ucraina, intr-un interviu pentru Associated Press publicat miercuri, 29 martie, relateaza CNN . „Suntem pregatiți sa il vedem aici. Vreau sa vorbesc cu el. Am avut contacte cu el inainte de razboiul pe scara…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat pentru ziarul japonez „The Yomiuri Shimbun” ca nu a primit propuneri din partea Chinei de a purta negocieri cu liderul Xi Jinping. Zelenski sustine ca a transmis Beijingului, pe canale diplomatice, ca dorește un astfel de dialog.China a propus un…

- Multe puncte din planul de pace al Chinei referitor la Ucraina pot fi luate ca baza pentru o intelegere atunci cand Occidentul si Kievul vor vrea sa discute despre asta, dar deocamdata o astfel de disponibilitate nu exista, a declarat Vladimir Putin marti, in urma discutiilor cu liderul chinez Xi Jinping,…

- Președintele lituanian Gitanas Nauseda considera ca China sprijina Rusia in razboiul cu Ucraina, chiar daca Beijingul incearca sa acționeze ca un mediator de pace neutru, noteaza Euronews. „Din nefericire, vad ca scopul Chinei este de a continua acest razboi, de a face acest razboi și mai sangeros,…

- Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, i-a spus omologului sau italian, Antonio Tajani, ca la implinirea unui an de la declanșarea invaziei ruse in Ucraina, președintele chinez, Xi Jinping, va susține un „discurs de pace”, relateaza agenția EFE, citata de Agerpres.Precizarea a fost facuta de Tajani,…