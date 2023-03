Care sunt actele necesare pentru succesiune?

Stiri pe aceeasi tema

- Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023: Romanii vor beneficia de 20.000 de lei din partea Guvernului. Cine poate beneficia și care sunt actele necesare Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023: Romanii vor beneficia de 20.000 de lei din partea Guvernului. Cine poate beneficia și care sunt actele necesare…

- Clujenii cu venituri reduse pot depune cereri pentru tichete sociale in valoare de 400 lei, in cadrul programului „Alimente”, acordate de Primaria Cluj-Napoca. Ce acte sunt necesare și cine poate beneficia?

- Șomaj 2023: Calculul ajutorului de somaj, actele necesare și condițiile de acordare Șomaj 2023: Calculul ajutorului de somaj, actele necesare și condițiile de acordare Printre altele, trebuie sa stiti ca noua formula de calcul a somajului este baza de calcul pentru indemnizatia de somaj plus cota procentuala…

- Cat costa pașaportul pentru copii. Acte și documente necesare. Din ce in ce mai mulți romani aleg sa calatoreasca cu cei mici, iar pentru asta este nevoie de un pașaport, in special daca minorii nu au un buletin sau daca destinația nu este o țara din Uniunea Europeana. Ce trebuie sa știm despre pașaportul…

- Cat costa taxa pentru pașaport in 2023. Acte și documente necesare. Daca vrei sa calatorești in afara Uniunii Europene in 2023, ai nevoie de un pașaport. Lucrurile nu s-au prea schimbat, astfel ca taxa pentru pașaport costa 258 de lei pentru persoanele cu varsta de peste 12 ani, respectiv de 234 de…

- Ajutorul pentru inmormantare 2023: Care sunt actele necesare și ce sume pot fi primite Ajutorul pentru inmormantare 2023: Care sunt actele necesare și ce sume pot fi primite Ajutorul de deces se acorda in cazul decesului unui pensionar, a unei persoane asigurate sau a unei rude a unui asigurat. Citește…

- PFA-ul este o forma juridica populara, cu cheltuieli mici de inființare și administrare, in cadrul careia te poți ocupa tu de toate actele, implicit de cele care țin de contabilitate. Deschiderea unui PFA este, de cele mai multe ori, un proces simplu, insa poate fi util sa cunoști cateva aspecte pentru…

- Ajutorul de deces creste cu aproape 700 de lei, de la 1 ianuarie 2023. Cum poate fi obținut și care sunt actele necesare Ajutorul de deces se va majora de anul viitor cu aproape 700 de lei, potrivit legii prin care se stabilește bugetul asigurarilor sociale pentru 2023. Documentul stabilește valoarea…