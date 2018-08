Stiri pe aceeasi tema

- VLC este una dintre cele mai populare aplicatii pentru redarea de clipuri video, fiind compatibila cu majoritatea formatelor existente. Avand radacinile in solutii de redare pentru PC, aplicatia a migrat si pe mobile cu doar cativa ani in urma, insa se pare ca acum nu toti utilizatorii de smartphone-uri…

- Google a fost lovita tare astazi de o decizie a Comisiei Europene, care a amendat compania din Mountain View, California, pentru concurenta neloiala in ceea ce priveste sistemul de operare Android.

- Google (Alphabet) va primi in curand o noua amenda uriașa din partea CE, de data aceasta pentru abuz de poziție dominanta in utilizarea sistemului de operare Android, scrie Wall Street Journal. Publicația scrie ca amenda ar putea fi mai mare decat cea primita de companie in 2017: 2,4 miliarde euro.…

- Spotify este un serviciu foarte apreciat la nivel mondial, iar eforturile sale in ultima perioada sunt concentrate in jurul versiunii gratuite, decat pe versiunea „Premium”. Intre timp, Apple si-a consolidat pozitia pe piata cu Apple Music , serviciu care este disponibil exclusiv sub forma de abonament.…

- Uber a lansat o noua versiune a aplicatiei sale pentru Android numita Uber Lite. Aceasta este dedicata celor care nu dispun de conexiuni la internet foarte puternice pe retelele de date sau locuiesc in zone cu semnal intermitent. Aplicatia este considerabil mai mica decat cea originala, ofera functionalitate…

- Romanian IT, o comunitate globala a romanilor care lucreaza in industria noilor tehnologii, a lansat la Paris aplicatia mobila CelebRo - "o istorie de buzunar prin Parisul romanilor". Aplicatia dezvoltata de Romanian IT pune la dispozitia utilizatorilor informatii si trasee care marcheaza prezentele…

- In acest moment, Apple nu prea are concurenta serioasa pe piata de tablete ieftine. In timp ce seria iPad Pro se lupta cu alternativele cu Windows 10 din gama Surface si Surface Pro, piata de tablete ieftine cu Windows sau Android este destul de pustie.

- In acest moment, Apple nu prea are concurenta serioasa pe piata de tablete ieftine. In timp ce seria iPad Pro se lupta cu alternativele cu Windows 10 din gama Surface si Surface Pro, piata de tablete ieftine cu Windows sau Android este destul de pustie. Microsoft pare insa sa isi doreasca o prezenta…