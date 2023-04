Care sînt prețurile producției industriale în Moldova In Moldova, in luna martie 2023, prețurile producatorului in industrie s-au majorat fața de februarie curent cu 0,3%, fața de decembrie 2022 – cu 3,8% și in comparație cu martie 2022 – cu 23,8%. Despre aceasta a anunțat Biroul Național de Statistica, menționind ca, in industria extractiva, in luna martie 2023 prețurile producatorului s-au majorat fața de februarie curent cu 0,8%, fața de decemb Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

