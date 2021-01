Stiri pe aceeasi tema

- Tusea, oboseala, durerile in gat si durerile musculare se numara printre cele mai frecvente simptome la persoanele infectate cu noua varianta de coronavirus din Marea Britanie, arata un studiu realizat de Institutul Național de Statistica de la Londra, relateaza BBC, potrivit Mediafax.

- Noua tulpina COVID din Marea Britanie, care este mai contagioasa decat cea clasica, a fost depistata pentru prima data in octombrie, pe baza unui eșantion colectat in septembrie in Anglia. De atunci, aceasta varianta a devenit cea dominanta in Londra și in sud-estul Marii Britanii. Vineri, pe 8 ianuarie,…

- Nou tulpina de coronavirus detectata in Marea Britanie era prezenta inca din luna noiembrie in nordul Germaniei, unde a fost identificata la un pacient, informeaza Agerpres, care citeaza AFP. Varianta respectiva a virusului este ”responsabila de o mare parte din infectarile detectate in sudul Angliei”,…