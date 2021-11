Stiri pe aceeasi tema

- In R. Moldova sint peste 11,4 mii de locuri de munca vacante, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, transmite Noi.md cu referire la agora.md. Cele mai multe sint in municipiul Chișinau, in jur de 5.400 de funcții vacante, urmat de orașul Balți, cu 1.209 de locuri și orașul…

- Salarii de zeci de mii de lei pentru specialiști in alimentație publica, excavatori sau mecanici auto. Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca a publicat topul celor mai bine platite locuri de munca vacante.

- In Romania sunt disponibile peste 26.000 de locuri de munca prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cele mai multe sunt destinate persoanelor fara studii sau cu studii primare/gimnaziale. In Timiș sunt 961 de locuri de munca vacante. Doritorii pot opta și pentru unul din campania…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca a publicat ordinul privind acordarea unor zile libere platite parinților și altor categorii de persoane, in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2. In documentul publicat marți seara in Monitorul Oficial se aproba procedura de decontare a sumelor…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) are in evidente 27.483 locuri de munca vacante la nivel national, cele mai multe pentru muncitor necalificat. Potrivit unui comunicat al institutiei, transmis miercuri AGERPRES, pentru muncitor necalificat la asamblarea si montarea…

- Un numar de 153.716 persoane au fost angajate in primele opt luni ale anului 2021, ca urmare a aplicarii masurilor de stimulare a ocuparii de catre agentiile judetene de resort si de cea a Municipiului Bucuresti, arata Agerpres. Potrivit unui comunicat remis marti de Agentia Nationala pentru…

- Sunt disponibile 22.058 locuri de munca la nivel national, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). In județul Timiș, in saptamana 8-15 septembrie, sunt anunțate 790. Cei interesați pot opta pentru un loc de munca și din campania Tion.

- Cel mai platit loc de munca vacant (15-30 mii lei) declarat la Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca este pentru poziția de diriginte de șantier in domeniul construcțiilor. Postul de munca este ofertat de compania Ces Comunicații SRL care iși desfașoara activitatea in municipiul…