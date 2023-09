Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit anunțului facut de Ministerul Sanatații, in urma exploziilor din Crevedia, un pacient se afla inca internat la Spitalul Clinic de Urgența „Bagdasar Arseni” București, in stare critica, in timp ce alți 12 sunt tratați in clinici din strainatate.

- Noi informații despre cazul șocant din Botoșani au aparut in urma cu puțin timp. Dupa ce mama de 23 de ani, care și-a aruncat copiii pe geamul hotelului in care s-a cazat a fost reținuta de autoritați, dar și dupa ce copilul urma sa fie deconectat de la aparatele care il țineau in viața, se pare ca…

- Mama care și-a impins cei doi copii de la etajul unui hotel din Botoșani a fost reținuta. Cel mai mic dintre copii, in varsta de doi ani, a murit, iar celalalt, in varsta de trei ani, este in stare grava.

- O casa din localitatea Ibanesti a luat foc, marti dimineata, cel mai probabil din cauza efectului termic al curentului electric, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, potrivit Agerpres.Potrivit acestora, proprietara, o femeie in varsta de 68 de ani,…

- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" este complet reabilitat si modernizat in urma unui proiect derulat pe o perioada de patru ani de zile si a carui investitie totala depaseste suma de 138 de milioane de lei. Costel Alexe, Presedintele Consiliului Judetean Iasi: „Daca ar fi sa rezum…

- Fetița in varsta de 4 ani, care a fost ranita grav marți seara intr-un accident rutier la Fratauții Vechi, a murit, miercuri dupa-amiaza, la spital in Iași. Copilul fusese transferat in cursul dimineții cu un elicopter SMURD, de la Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din ...

- O fetita in varsta de 12 ani din Botosani a fost transferata la Spitalul Sfanta Maria din Iasi, dupa ce a fost diagnosticata cu obezitate morbida. Copila cantareste 140 de kilograme, iar medicii botosaneni au analizat situatia și au decis sa o transfere la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii ”Sfanta…

