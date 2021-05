Care insulă din Grecia a intrat în carantină Insula greceasca Kalymnos a intrat de marți in carantina, la doar o zi dupa relaxarea restricțiilor care au fost instituite in ultimele șase luni la nivel național. Potrivit HotNews.ro., Grecia și-a redeschis granițele pentru turiști pe 16 aprilie. Autoritațile elene au impus pana pe 10 mai un lockdown in Kalymnos, o destinație turistica populara din Marea Egee, pentru limitarea pe cat posibil a raspandirii coronavirusului. Rezidenților li se va permite sa iși paraseasca locuințele doar pentru a merge la munca, la doctor sau farmacie, sa iși plimbe animalele de companie sau pentru cumparaturi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

