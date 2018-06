Stiri pe aceeasi tema

- In conditiile in care opt state UE au redus cotele de impozit pe profit incepand din 2017, Romania va putea miza tot mai putin pe avantajul fiscalitatii scazute in atragerea investitiilor si are nevoie si de alte atuuri, arata o analiza Deloitte Romania. Chiar si in noul context, cota de impozit…

- Comertul cu amanuntul a crescut cu 0,8% in zona euro si cu 1,8% in Uniunea Europeana, in martie comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza AGERPRES . Comertul cu amanuntul in UE 28 a fost influentat de faptul ca vanzarile…

- Romania are cei mai puțini angajati care lucreaza de acasa, potrivit unui studiu dedicat pietei fortei de munca din Uniunea Europeana (UE), publicat luni, 30 aprilie, de Oficiul European de Statistica Eurostat, cu ocazia celebrarii la 1 Mai a Zilei Internationale a Muncii. Astfel, in 2017, țara noastra…

- "Accidentele mortale" sunt definite drept cele care duc la moartea victimei in termen de un an de la producerea accidentului, conform statisticilor europene privind accidentele de munca. In termeni mai generali, un accident la locul de munca este definit ca un eveniment ce ce duce la vatamarea fizica…

- 14 țari membre ale Uniunii Europene, intre care și Romania, au decis sa expulzeze diplomați ruși. Potrivit presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, masura se inscrie in raspunsul coordonat al statelor membre la otravirea, pe teritoriul britanic, a fostului spion rus, Serghei Skripal, incident…

- Ora de Vara a fost introdusa in timpul Primului Razboi Mondial, din ratiuni legate strict de acest conflict. Germania și Austro-Ungaria au fost primele țari care au introdus acest sistem, incepand cu 30 aprilie 1916, in scopul economisirii rezervelor de carbune necesare producției de razboi.…

- Bulgaria (5,1 euro) si Romania (5,5 euro) aveau in 2017 cel mai scazut cost orar cu mana de lucru, fata de un nivel mediu de 23,1 euro in Uniunea Europeana, si de 26,9 euro in zona euro, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica Eurostat. In urma cu zece ani, compensatia…

