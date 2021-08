Totul in viata are timpul sau, se spune. Asa este si in cazul perioadei maxime la care o femeie poate ramine gravida. Astfel, cele care vor sa devina mame ar trebui sa se gindeasca la maternitate inainte de a implini 35 de ani, conform recomandarii facute de specialistii reuniti recent in cadrul Festivalului de Stiinta Britanic de la Newcastle. Chiar daca exista tratamente medicale ce permit