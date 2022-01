Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai "tanar" judet din Romania este Iasi, unde varsta medie a locuitorilor este putin peste 39 de ani, iar cel mai "batran" este Teleorman, unde locuitorul mediu se apropie de 47 de ani, arata datele Institutului National de Statistica, prelucrate de HotNews.ro. In ultimii 18 ani, situatia s-a deteriorat…

- Peste 160.000 de copii din Romania nu și-au primit alocațiile in luna noiembrie Peste 160.000 de copii din Romania nu și-au primit alocațiile in luna noiembrie Alocatiile de stat pentru copii platite in luna noiembrie au insumat 853,252 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 237,35 lei de beneficiar,…

- Autoritațile italiene au admis extradarea studentului suspectat de dublul asasinat comis saptamana trecuta de la Iași. Ahmed Sami El Bourkadi va fi adus in Romania pe 21 decembrie, potrivit unor surse judiciare citate de G4 Media . Cetatean canadian de origine marocana, studentul in varsta de 20 de…

- Compania recruteaza deja specialisti IT in Suceava si anunta ca va continua sa angajeze si sa investeasca in comunitatea locala Suceava, 16 decembrie 2021 Endava, compania britanica de software prezenta pe piata locala cu 7 centre de livrare in Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Targu-Mures…

- Peste 615.000 de turisti straini au vizitat Romania in primele noua luni ale acestui an, iar acestia au cheltuit in medie 2.327 lei de persoana, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi. ‘In perioada 1.I – 30.IX.2021, turistii nerezidenti sositi in Romania au cheltuit in medie…

- Asociatia SAMAS si UNICEF au desfasurat un proiect - „Educatie si sprijin pentru parintii adolescenti si tineri", in cadrul caruia s-a desfasurat un focus grup la care au luat parte medici, specialisti din domeniul asistentei sociale, mediatori si reprezentanti ai ONG-urilor din Iasi. Premisa de desfasurare…