Care este unica parte a corpului ce nu se poate vindeca singură: Explicația specialiștilor Din toate parțile corpului, una singura nu are capacitatea de a se regenera natural. Ei bine, așa cum probabil banuiți deja, este vorba despre dinți. Dinții sunt alcatuiți din smalț, cea mai dura substanța din corpul uman, și conțin un procentaj ridicat de material anorganic. Ei nu au celule și proteine in cantitați semnificative, așa cum se gasesc in alte parți ale corpului, conform explicațiilor din Science ABC.

