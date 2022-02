Care este ultima șansă pentru redresarea Italiei Fondul european de restaurare post-Covid de 200 de miliarde de euro destinate Italiei este ultima șansa a țarii de a-și rezolva slabiciunile structurale și de a-și reconstrui economia, a declarat Pietro Salini, șeful grupului de construcții și inginerie WeBuild, cu sediul la Milano. Salini a descris „planul național de redresare și reziliența” finanțat de UE […] The post Care este ultima șansa pentru redresarea Italiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

