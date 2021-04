Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare a anunțat cat de multe persoane trebuie imunizate inainte sa putem renunța la masca și a explicat de ce aceasta masura de protecție va fi ultima la care se va renunța.Valeriu Gheorghița a accentuat, in timpul conferinței de presa de marți, ca acoperirea gurii și…

- Purtatul maștii va ramane ultima restricție la care se va renunța, afirma coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. El susține ca este vorba de o masura de protecție personala care trebuie avuta in vedere in fiecare sezon rece, cand sunt viroze și gripe, potrivit HotNews. „Eu cred ca…

- Medicul a susținut ca, în ce privește restricția purtarii maștii, este vorba de o masura de protecție personala care ar trebui luata în considerare în fiecare sezon rece. 10 milioane de persoane vaccinate, target-ul pentru relaxarea restricției…

- Premierul Florin Citu afirma ca 2 milioane de oameni vor fi vaccinati anti-COVID, pana la sfarsitul lunii martie, in Romania, reprezentand adica 10% din populatie. “Daca mergem cat mai multi sa ne vaccinam, in toamna putem renunta la purtatul mastii“, adauga el. “2 milioane de oameni vaccinati anti-COVID,…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca oamenii vor putea renunta la masca de protectie in momentul in care se va ajunge la un grad ridicat de imunizare colectiva. „In momentul in care vom ajunge la acel prag de imunizare colectiva si in momentul in care…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, a vorbit duminica seara, la Antena 3 despre momentul in care romanii vor putea sa renunțe la masca de protecție. Medicul militar afirma ca oamenii vor putea renunta la masca de protectie in momentul in care se va ajunge la…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca oamenii vor putea renunta la masca de protectie in momentul in care se va ajunge la un grad ridicat de imunziare colectiva si atunci cand oamenii de stiinta vor constata ca nu circula tulpini are virusului care…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca oamenii vor putea renunta la masca de protectie in momentul in care se va ajunge la un grad ridicat de imunziare colectiva si atunci cand oamenii de stiinta vor constata ca nu circula tulpini are virusului care…