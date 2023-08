Care este ultima lună pentru care Hidroelectrica a emis facturi Hidroelectrica intra in linie dreapta cu emiterea facturilor, dupa ajustarile de soft, ajungand aproape la zi. In luna iunie, au fost emise facturile pentru ianuarie, februarie si martie 2023, cu o distanța de cateva zile intre ele. In iulie, au inceput sa vina facturile pentru aprilie 2023, iar la inceputul lunii august pentru luna mai 2023. De vineri, au fost trimise facturile pe luna iunie. „Facturile Hidroelectrica pe luna iunie 2023 au inceput sa fie emise din noaptea de joi spre vineri si vor ajunge la clientii companiei. In plus, toti clientii care spun ca nu au primit factura la zi sau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

