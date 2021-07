Oana Mizil este acum in prim-plan și asta pentru ca in urma cu doar o zi a denunțat faptul ca soțul ei, Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5 din Capitala, ar fi agrsat-o in propia casa. Insa, daca acum viața ei este una zbuciumata, odata ce privim in trecut, lucrurile nu par cu mult diferite.