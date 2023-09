Stiri pe aceeasi tema

- Principalul consilier al președintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak, considera ca razboiul din Ucraina se va incheia ”rapid și intr-o clipa”, informeaza Stiripesurse . Intr-un mesaj postat pe pagina sa de Twitter, Podoliak scrie ca este puțin probabil ca fiecare kilometru de teritoriu sa fie recaștigat…

- Presa de stat din Rusia a anunțat oficial lista celor zece persoane care se aflau in avionul care s-a prabușit langa Moscova, avion in care cel mai important pasager era Evgheni Prigojin, liderul gruparii de mercenari Wagner. Presa de stat rusa precizeaza ca lista ocupanților avionului provine de la…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins criticile occidentale in legatura cu distribuirea fortelor sale armate pe front in lupta impotriva trupelor ruse. Replica liderului de la Kiev vine dupa un articol din New York Times in care mai mulți oficiali americani și occidentali critica modul…

- Premierul maghiar, Viktor Orban, a declarat sambata ca Ungaria este gata sa faca "compromisuri tactice" cu Bruxelles-ul, adaugand insa ca nu va renunta niciodata la apararea familiei traditionale, conform BBC.Premierul in varsta de 60 de ani a alocat o parte semnificativa a discursului sau criticilor…

- Liderii Uniunii Europene s-au reunit joi, 29 iunie, pentru a discuta despre rebeliunea din Rusia a mercenarilor Wagner și pentru a dezbate ce rol ar putea juca UE in cadrul angajamentelor occidentale pe termen lung de consolidare a securitații Ucrainei, informeaza Reuters.Ajunși la Bruxelles pentru…

- Prezenta grupului de mercenari Wagner in Belarus poate constitui „o amenintare potentiala” pentru tarile vecine membre ale flancului estic al NATO, a atentionat presedintele polonez Andrzej Duda, informeaza miercuri AFP, transmite AGERPRES . Republica Belarus a anuntat marti ca patronul grupului de…

- Președintele american Joe Biden a vorbit duminica cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat un oficial de la Casa Alba, noteaza Mediafax.Aceștia au discutat, potrivit CNN, despre contraofensiva in curs de desfașurare a Ucrainei, iar președintele Biden a reafirmat sprijinul neclintit…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata seara, 24 iunie, ca revolta trupelor Wagner in Rusia, care intre timp s-a oprit, a scos la iveala „un haos total” in aceasta țara, iar „omul de la Kremlin este evident foarte speriat”, transmite CNN.„Astazi, lumea a putut vedea ca șefii Rusiei…