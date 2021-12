Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile, la Jimbolia a avut loc recepția unui numar de 60 de noi locuințe destinate tinerilor, ridicate de Agenția Naționala pentru Locuințe (ANL). Acestea vor putea fi inchiriate. ANL, institutie aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA),…

- Nu mai puțin de 3.147 de Unitați Administrativ Teritoriale (UAT-uri), au depus solicitari pentru 7.545 de proiecte, in condițiile in care bugetul Programului Anghel Saligny este de 50 de miliarde. Suma totala a cererilor de finanțare este aproape tripla, respective 137,59 de miliarde de lei, susțin…

- Agenția Naționala pentru Locuințe, institutie aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a recepționat, astazi, in orașul Geoagiu, 30 de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii. Locuințele (14 garsoniere și 16 apartamente cu 2 camere) au fost…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat pe site-ul institutiei „Ghidul fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva”, care aduce clarificari legate de ce obligații fiscale au persoanele fizice care au activitați sportive.…

- Persoanele care cumpara mașini second-hand din statele membre UE și le aduc in Romania trebuie sa le și inregistreze la Registrul Auto Roman (RAR), potrivit unei noi ordonanțe pe care Guvernul a adoptat-o in aceasta saptamana. De asemenea, RAR va transmite Fiscului, inainte sa elibereze carțile de identitate,…

- Peste 6800 de case de marcat din Vrancea trebuie conectate de firme la sistemul informatic al Ministerului Finanțelor – Agenția Naționala de Administrare Fiscala. Termenul limita pentru conectarea aparatelor este 30 noiembrie, pentru a evita penalizarile aferente neconectarii la sistemul informatic.…

- Agenția Naționala pentru Locuințe (ANL), institutie aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), a recepționat, astazi, in municipiul Arad (jud. Arad), 40 de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii. Locuințele (12 garsoniere și 28 de apartamente…

- Agenția Naționala pentru Locuințe (ANL), institutie aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, a anunțat ca a recepționat 60 de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, in municipiul Lugoj. Cele doua blocuri construite in amplasamentul din…