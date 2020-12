Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 13 decembrie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau transmisa de Direcția de Sanatate Publica se prezinta astfel: 7470 persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei; 6274 persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei; 191 decese Covid-19 de la inceputul…

- Au mai ramas doua focare de Covid 19 la nivelul județului Buzau din cele 12 cate au fost declarate de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica in luna noiembrie. In momentul de fața, Spitalul de Psihiatrie pentru Masuri de Siguranța Sapoca, impreuna cu secția sa, Cronici 6 Ojasca, raman in continuare…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 85 cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV-2(16 pacienți au fost diagnosticați in laboratoare private de analize și 3 pacienți au fost diagnosticați in unitați sanitare din alte județe).…

- Tabloul epidemiologic la nivelul județului Buzau transmis de Direcția de Sanatate Publica indica 155 de decese in randul buzoienilor care s-au infectat cu Covid 19 de la inceputul pandemiei și pana in prezent, 4581 persoane vindecate in acelașii interval de timp dintr-un numar total de 6098 persoane…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 94 cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV-2(16 pacienți au fost diagnosticați in laboratoare private de analize și 2 pacienți au fost diagnosticați in unitați sanitare din alte județe).…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 73 cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV-2 (22 pacienți au fost diagnosticați in laboratoare private de analize și 3 pacienți au fost diagnosticați in unitați sanitare din alte județe).…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 85 cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV-2 (19 pacienți au fost diagnosticați in laboratoare private de analize și 3 pacienți au fost diagnosticați in unitați sanitare din alte județe).…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 61 cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV-2 (32 pacienți au fost diagnosticați in laboratoare private de analize și doi pacienți au fost testați și diagnosticați in unitați sanitare din…