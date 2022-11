Care este suma de la care pornesc despăgubirile la secetă Producatorii agricoli care au inființat culturi in toamna anului 2021 și au fost afectate de seceta pedologica in grade cuprinse intre 30% și 100% vor primi despagubiri cuprinse intre 450 lei/ha și la 1.500 lei/ha, potrivit Notei de fundamentare a Ordonanței de Urgența privind instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant financiar, publicata in Monitorul Oficial. Gradul de calamitate trebuie sa fie consemnat in procesele verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturi. De aceste despagubiri beneficiaza producatorii agricoli persoane fizice, producatorii agricoli persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

