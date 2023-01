Situație inedita la Agenția de Plați și Intervenție in Agricultura (APIA) pentru o subvenție de 200 euro pe cap de animal. Doar un singur crescator de bovine din Romania a beneficiat de plata compensatorie pentru bovinele din rasele tradiționale in pericol de abandon, conform Planului Național Strategic 2023-2027. „In Romania sprijinul acordat pentru angajamentele voluntare de creștere a animalelor de ferma din rase locale in pericol de abandon a fost introdus inițial in PNDR 2014-2020 prin Masura 10 – agro-mediu și clima, pachetul 8 – creșterea animalelor de ferma din rase locale in pericol…