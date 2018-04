Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Taricanu, a comentat, marti, declaratiile presedintelui Klaus Iohannis privind situatia economica, explicand ca, daca acesta vrea sa se informeze, sa discute cu membrii Guvernului. Tariceanu spune ca majorarea salariilor si pensiilor a dus la cresterea…

- "V-as fi spus din primul moment ca este o stire fara niciun fel de baza" Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a infirmat joi o eventuala remaniere a unor membri din Cabinetul Dancila, dar a precizat ca unii dintre secretarii de stat vor fi schimbati. "Nici vorba de…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat joi ca nu știe ce anunț va face Tudorel Toader in cazul șefei DNA, și ca singura persoana care ar fi putut sa fie informata ar fi in mod clar premierul Viorica Dancila. Președintele ALDE se afla la Parlament, in biroul colegului…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a relatat marti la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI ca o persoana care lucra la Cotroceni in 2005 si care acum este "parlamentar PNL" i-a vorbit despre faptul ca pe biroul presedintelui de la acea vreme a observat transcriptul…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar putea pronunta, marti, o solutie in cazul sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind Legea de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata ca nu are suficiente date pentru a spune daca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa demisioneze, dar sub nicio forma decizia aceasta nu este in Parlament. El mai spune ca prescrierea faptelor din dosarul Microsoft…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca va face publica decizia privind revocarea Laurei Codruța Kovesi in plenul Parlamentului. Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca ministrul Justiției nu l-a informat in acest sens, informația aceasta afland-o din declarația de presa…

- Teodor Melescanu, vicepresedintele ALDE a declarat, la finalul sedintei Coalitiei, ca isi insuseste propunerea PSD de desemnare a Vioricai Dancila pentru postul de prim-ministru. El a spus ca Viorica Dancila este “o persoana non-conflictuala, care a inteles foarte bine si si-a asumat programul de guvernare,…