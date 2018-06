Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea are acum in Costa Rica un statut care o protejeaza de o eventuala extradare, a declarat marți, pentru Libertatea, avocatul Veronel Radulescu, dupa ce instanța suprema a condamnat-o definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul ”Gala Bute”. Avocatul spune ca decizia judecatorilor…

- Elena Udrea a fost condamnata de ICCJ la 6 ani de inchisoare cu executare, sentința fiind definitiva. Udrea a transmis mai multe mesaje prin care a lasat sa se ințeleaga ca in cazul unei condamnari nu are de gand sa revina in țara pentru a-și executa pedeapsa.Citește și: DEFINTIV: Elena Udrea,condamnata…

- Sentința in dosarul Gala Bute ar putea fi anunțata in 23 mai. In 9 mai, judecatorii ICCJ au terminat de ascultat pledoariile acuzarii și apararii in acest dosar, in care avocații au cerut achitari, rejudecarea cazului sau eliminarea tuturor probelor. Decizia, care ar putea fi data miercuri, de completul…

- ICCJ a constatat, vineri, in dosarul "Gala Bute", ca Elena Udrea nu a primit statut de refugiat politic in Costa Rica intrucat din inscrisurile prezentate de avocati reiese ca a depus doar o solicitare in acest sens. Judecatorii au respins si cererea ca fostul ministru sa fie audiat la distanta.

- Avocatul a explicat ca a primit vineri dimineata mai multe documente de la Elena Udrea, care atesta faptul ca ea si-a stabilit resedinta in Costa Rica si a primit statutul de refugiat politic pe data de 21 martie. El a inmanat judecatorilor respectivele documente, printre care si un memoriu, in care…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins vineri cererea depusa de Elena Udrea de a fi audiata la distanta in dosarul Gala Bute, prin videoconferinta sau comisie rogatorie, deoarece nu rezulta din inscrisurile depuse de avocatii sai ca a primit statutul de refugiat politic in…

- Fostul ministru Elena Udrea are statutul de refugiat politic in Costa Rica. Informația a fost facuta publica chiar de catre avocatul acesteia in instanța, unde a avut loc ultimul termen in dosarul Gala Bute. UPDATE 12:50 Procurorul DNA: Din documente nu rezulta calitatea de refugiat Potrivit procurorului…

- Avocatul Elenei Udrea a anuntat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca fostul ministru a primit statutul de refugiat politic in Costa Rica. Anuntul a fost facut la termenul de vineri al procesului in care se judeca dosarul Gala Bute. Avocatul Veronel Radulescu a explicat ca a primit vineri…