- CHIȘINAU, 24 aug – Sputnik. Informația a fost confirmata pentru Sputnik Moldova de catre ofițerul de presa al Directei de Poliție a Capitalei, Natalia Stati. © CC0 / Pixabay / fsHHFoto: Moarte cumplita, la Caușeni, o biciclista, sfartecata de impactul cu un automobilEa a relatat ca cadavrul…

- Detalii de ultima ora despre fata arsa de criminalul in serie din Mehedinți. Au trecut aproape doua luni de cand adolescenta a fost desfigurata. Acasta a suferit arsuri grave de gradul II și III, fiindu-i afectat cam 90% din corp, insa, cu toate acestea, tanara pare sa aiba un inger pazitor. Medicii…

- Lovitura de teatru in dosarul accidentului cunoscutei mezzosoprane Maria Macsim Nicoara (51 de ani) din Iași. Aceasta a fost dusa la spital in stare grava pe 11 mai, dupa ce a cazut pe scari in propria locuința, iar polițiștii au suspectat ca a fost impinsa. Anchetatorii se pregatesc acum sa inchida…

- Femeia avea 39 de ani si era insarcinata in 27 de saptamani. Ea fusese depistata pozitiv la coronavirus si era internata la Arad. Starea ei de sanatate a inceput sa se deterioreze rapid, astfel ca medicii au luat decizia sa o transfere cu ambulanta la spital, la Timisoara. Pe drum, insa, femeia a decedat…

- Informație de ultima ora in cazul celor doi deputați PSD care s-au certat cu angajații unui fast -food și poliția care a ajuns la fața locului, dupa ce au refuzat sa poarte maști. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) s-a autosesizat in legatura cu limbajul folosit la adresa unui…

- Tanara de 17 ani din Mehedinți care a fost incendiata de Ion Turnagiu va fi supusa, miercuri, la o noua intervenție chirurgicala importanta. Medicii ii vor face pentru a doua oara un transplant de piele. Starea tinerei este stabila, insa este supravegheata permanent, a declarat Raluca Alexandru, purtatorul…

- Medicii romani folosesc dexametazona in cazul pacientilor aflati in stare critica inca de la inceputul epidemiei. Dexametazona reduce cu o treime riscul mortalitatii in cazul pacientilor conectati la ventilatoare.

- Noi vești in cazul mezzosopranei Maria Macsim Nicoara, ajunsa la spital in coma, in urma cu mai bine de o luna. Solista din Iași a fost externata marți, 16 iunie și transportata la Spitalul de Recuperare.