- O fetița in varsta de un an a cazut marți, 1 august de la etajul trei al unui imobil din campia Turzii.Incidentul s-a produs la sfarșitul zilei iar coplilul a fost transportat de urgența la spital.„Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii au fost sesizați despre caderea de la inalțime…

- Marți seara, Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii au fost sesizați despre caderea de la inalțime a unei minore de 1 an, care se afla intr-un imobil din municipiu. Potrivit IPJ Cluj, minora fost transportata la spital, iar in continuare sunt efectuate cercetari sub aspectul infracțiunii…

- La data de 21 iulie a.c., in jurul orei 2.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campina au fost sesizați prin apel 112 de catre un reprezentant al unei unitați medicale cu privire la faptul ca un pacient s-ar fi aruncat de la etajul 4 al unitații in cauza. In baza sesizarii polițiștii deplasați…

- Miercuri, 28 iunie 2023, au fost afișate primele rezultate la Evaluarea Naționala. La nivelul județului Cluj, potrivit IȘJ, dintre cei 4.961 candidați care au susținut examenele, 4337 au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), reprezentand 87,42%. Citește și: Topul școlilor din Turda și Campia…

- O femeie de 48 de ani a murit in aceasta dimineata dupa ce ar fi cazut de la etajul al optulea al unui hotel din Statiunea Mamaia. Potrivit IPJ Constanta, la data de 21 iunie a.c., in jurul orei 04.00, politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana…

- Un student de excepție de la Facultatea de Drept din cadrul UBB Cluj s-a aruncat de la etajul 3 al blocului in care locuia și este in stare grava la spital Potrivit clujust.ro, echipajele de pompieri- ambulanța și polițiștii au fost solicitați sa intervina la un incident ce a avut loc pe strada Dealul…

- Fetița de doi ani, care a cazut de la etajul opt al unui bloc de locuit, se afla in continuare in stare grava. Informația a fost confirmata de Maxim Cazacu, purtatorul de cuvint al Institutului Mamei și Copilului din Chișinau, unde a fost internata copila, transmite tv8.md. {{685207}}Medicii lupta pentru…

- Un copil in varsta de cinci a cazut, vineri, de la etajul al noualea al unui bloc de locuinte din Onesti. Echipajele medicale l-au gasit in stop cardio-respirator iar ulterior, cadrele medicale au declarat decesul copilului. Inspectoratul de Politie Judetean Bacau a deschis dosar penal vizand infractiunea…