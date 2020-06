Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca starea fetei in varsta de 17 ani din Mehedinti, care a fost incendiata de un barbat eliberat dupa 25 de ani de detentie, este critica, iar prognosticul medicilor este rezervat avand in vedere gradul de arsura si suprafata afectata. Nelu Tataru a fost…

- Tatal fetei incendiate de un agresor din Mehedinti a explicat intr-o interventie la Digi24 ca acesta din urma era un prieten de familie si ca au fost impreuna la munca in Olanda. Acesta a mai dezvaluit ca agresorul a inceput la un moment dat sa o sune pe fata si ca aceasta din urma a incercat sa-si…

- Tatal fetei incendiate in Mehedinți de un barbat condamnat pentru cinci crime a spus la Digi 24 ca agresorul era prietenul lui, fusesera impreuna pentru scurt timp la munca in Olanda. Tatal fetei recunoaște ca recidivistul, odata revenit in țara, a harțuit-o pe fata lui pe Facebook. "A fost…

- Tatal tinerei incendiate in Mehedinți de catre Ion Turnagiu a facut ,sambata, primele declarații. Barbatul a negat faptul ca fata lui avea o relație cu agresorul. Mai mult acesta a spus la Digi 24 ca individul s-a razbunat tocmai pentru ca fata lui nu ii raspundea la mesaje.„Fata mea se plangea ca…

- Ion Turnagiu a comis in 1993 cinci crime cu sange rece, avand condamnari de 90 de ani de inchisoare. Printre victimele sale s-a numarat, potrivit Mediafax, și o femeie insarcinata in luna a șaptea. Alte doua victime au fost doi batrani din București, pe care i-a ucis dupa ce i-a jefuit. Cei doi au…

- Un barbat condamnat pentru cinci crime și eliberat inainte de termen a incendiat vineri seara o tanara de 17 ani din Mehedinți. Victima depusese plangere chiar saptamana trecuta impotriva lui pentru viol și agresiune, iar seara trecuta barbatul a vrut sa se razbune.

- Cu o zi inainte sa-i dea foc fetei, barbatul de 45 de ani a inregistrat un mesaj de adio, pe care l-a postat pe pagina lui de facebook.”Va multumesc tuturor si bunul Dumnezeu sa le dea la toti de acum inainte dupa inima si sufletul nostru. Va iubesc, adio!”, a spus agresorul, care a fost condamnat la…