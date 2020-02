Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirus in Romania. Barbatul din comuna Prigoria, județul Gorj, primul roman de pe teritoriul țarii tarii depistat pozitiv cu coronavirus miercuri (26 februarie - n.red.) nu mai are virusul in organism. Anunțul a fost facut vineri de Ministerul Sanatații. Coronavirus in Romania. Institutul Național…

- Femeia internata, joi seara, la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara cu suspiciune de coronavirus are gripa sezoniera, dar se asteapta si rezultatele pentru COVID 19, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, Virgl Musta, potrivit Agerpres ."Femeia de 50 de…

- Femeia care, aseara, a fost transportata cu o ambulanța la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara, suspecta de coronavirus, are gripa. Potrivit medicului Virgil Musta, purtatorul de cuvant al unitații medicale, in cazul pacientei, testul de gripa a ieșit pozitiv. In ceea ce privește…

- O femeie de 50 de ani izolata la domiciliu in Timișoara dupa o vizita in Italia, in Bergamo, a sunat speriata, joi seara, la 112 și a acuzat febra. A fost internata la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, fiind suspecta de coronavirus.Medicii spun ca femeia a vizitat in urma cu…

- CARAS-SEVERIN – Asistentul medical care a fost suspect de coronavirus, internat la Timișoara, ar putea fi externat vineri, potrivit medicilor timisoreni! Asistentul medical din Reșița, care a ingrijit patru pacienți cu coronavirus in Germania și a fost internat la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor…

- „Avem un pacient de 25 de ani, asistent medical in Germania, langa Munchen, care in perioada 25 ianuarie - 5 februarie a ingrijit patru pacienți cu coronavirus. In 7 februarie a intrat in țara sa-și viziteze parinții de la Reșița”, a declarat Virgil Musta, purtator de cuvant la Spitalul de Boli Infecțioase…

- Doi barbati din Timisoara s-au prezentat, joi, la Spitalul Militar din Timisoara, spunand ca ar putea fi infectati cu coronavirus. Medicii i-au transferat la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, unde specialistii au stabilit ca nu se impune internarea lor in unitatea medicala,…