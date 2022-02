Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, testata pozitiv duminica la Covid-19, a anulat doua audiente prin videoconferinte prevazute joi si nu are in vedere alte angajamente saptamana aceasta, a indicat Palatul Buckingham. „Majestatea Sa continua sa-si exercite sarcinile usoare. Niciun alt angajament nu a fost prevazut pentru aceasta saptamana”, a indicat Palatul intr-un comunicat al agentiei PA Media, fara a face precizari despre sanatatea suveranei in varsta de 95 de ani, ale carei simptome au fost descrise drept „usoare”, scrie AFP. Cele doua audiente prevazute joi „vor fi amanate la o data…