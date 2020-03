"Clarence House a confirmat astazi ca, in urma avizului medical, Printul de Wales a iesit din autoizolare", a precizat purtatorul sau de cuvant.



Printul Charles, fiul cel mare al reginei Elisabeta a II-a, are varsta de 71 de ani.



Biroul de presa de la Clarence House, resedinta oficiala a Printului de Wales, a anuntat pe 25 martie ca acesta a fost testat pozitiv cu noul coronavirus si s-a autoizolat in resedinta sa Birkhall din Scotia.