Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul FIFA Ovidiu Hategan a declarat luni, 28 martie, prin intermediul site-ului Federației Romane de Fotbal (FRF), ca se simte bine dupa infarctul suferit duminica si a cerut sa ii fie respectata intimitatea.„Acum ma simt bine, totul este in regula, sunt in continuare sub supraveghere medicala.…

- Arbitru Ovidiu Hațegan, 41 de ani, a simtit dureri puternice in zona pieptului, duminica, 27 martie, dupa un antrenament. Ajuns la spitalul din Arad, medicii au stabilit ca a suferit un infarct și a fost transportat de urgența la Timișoara, unde a fost operat, a scris GSP. Luca Constantin Tudor, managerul…

- Luca Constantin Tudor, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare din Timisoara, a declarat, luni, ca arbitrul Ovidiu Hategan a ajuns in stare grava la unitatea pe care o conduce, dar starea centralului este foarte buna in acest moment, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Doctorul Luca Constantin Tudor, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare din Timișoara, unde Ovidiu Hațegan (41 de ani) a fost operat de urgența dupa ce a suferit un infarct, a oferit detalii despre starea arbitrului. Ovidiu Hațegan, cel mai bine cotat arbitru roman al momentului, a suferit duminica…

- Dupa aproape 20 de ani de intrerupere, la Timisoara s-au reluat interventiile chirugicale pentru copiii cu probleme cardiace. Operatiile se fac in noua sectie de cardio-chirurgie pediatrica, din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare.

- O femeie de 51 de ani din Cluj a ales sa vina sa se opereze la Iasi, la Spitalul de Neurochirurgie, dupa sase ani in care s-a chinuit sa mearga, avand probleme grave cu deplasarea. Emilia Maier povesteste ca starea de sanatate i s-a deteriorat odata cu inceperea pandemiei, cand a stat acasa, pana cand…

- Gravida care era transportata la spital pentru a naște si a fost implicata in carnagiul din judetul Iași va naște in curand, susțin medicii. Femeia era transportata la spital dupa ce aceasta a solicitat ambulanta pentru ca avea semne ca va naște in curand. Totusi, in urma tragediei, i s-a declanșat…

- „Mai multe sectii din cadrul Spitalului Municipal Mangalia au fost inchise, miercuri, dupa ce angajati ai unitatii medicale au fost testati pozitiv la infectia cu coronavirus. Potrivit reprezentantilor institutiei medicale, este vorba de un numar de 19 angajati din cadrul Sectiilor Obstetrica-Ginecologie,…