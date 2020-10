Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump și soția sa, Melania Trump, sunt infectați cu coronavirus. Cei doi sunt in izolare iar starea lor de sanatate este „buna”, a precizat medicul personal al președintelui, fara a detalia daca au simptomele noului coronavirus. Insa, ținand cont ca președintele SUA este incadrat…

