Elena Merișoreanu nu s-a simțit bine deloc in ultimele zile, iar cantareața a decis duminica seara sa cheme salvarea și sa fie internata. In aceste momente, interpreta se afla in spitalul Matei Balș, dupa ce medicii au stabilit ca e infectata cu noul coronavirus. Ei bine, care este starea de sanatatea a artistei in aceste momente. Elena Merișoreanu a declarat in direct la Antena Stars cum se simte, dar și cand crede ca o sa fie externata.