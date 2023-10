Stiri pe aceeasi tema

- La o luna de la o procedura experimentala de transplant de inima de porc modificata genetic la un pacient cu o boala cardiaca in stadiu terminal, medicii spun ca inima acestuia functioneaza de una singura si nu prezinta semne de respingere, conform news.ro.In luna septembrie, americanul Lawrence…

- La o luna de la o procedura experimentala de transplant de inima de porc modificata genetic la un pacient cu o boala cardiaca in stadiu terminal, medicii spun ca inima acestuia functioneaza de una singura si nu prezinta semne de respingere. Interventia chirurgicala revolutionara a fost efectuata pe…

- Prof. Dr. Horatiu Suciu, medicul care a realizat intervenția, a explicat cum a decurs operatia in cazul fetei in varsta de 17 ani, acesta fiind primul transplant de inima artificiala la un copil, din Romania.

- Intervenția chirurgicala revoluționara a fost efectuata de catre aceeași echipa de la Centrul Medical al Universitații din Maryland, care a facut și primul transplant experimental. Spitalul american a precizat ca primitorul este un barbat in varsta de 58 de ani, care in prezent respira pe cont propriu,…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a publicat miercuri noi imagini video cu el, in care contrazice zvonurile privind o deteriorare a starii sale de sanatate. „Slava Domnului, sint in viata si sanatos”, a transmis Kadirov, in timp ce se afla in vizita la unchiul sau internat in spital. Comandantul cecen apare…

- Vestea ca Celine Dion a fost diagnosticata cu o boala grava i-a șocat pe fanii acesteia. De curand, sora ei, Claudette Dion a oferit cateva declarații și a vorbit despre starea de sanatate a celebrei artiste menționand ca "se roaga pentru un miracol" in timp ce lupta pentru a se face bine.

- Andrei Ștefanescu a dezvaluit recent ca se confrunta cu probleme serioase de sanatate. Prezentatorul TV care este intotdeauna cu zambetul pe buze ascunde o durere care ii afecteaza viața de zi cu zi.

- Cazuri incredibile in județul Ialomița. Doua dosare penale au fost deschise la spitalul din Urziceni dupa doua incidente grave care au avut loc noaptea trecuta: moartea unui pacient trimis acasa de la Camera de garda și nașterea pe trotuarul din fața spitalului din zorii zilei de astazi. In timp ce…