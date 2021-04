Care este stadiul lucrărilor de modernizare a sistemelor de alimentare cu apă efectuate de RAJA în Constanța In municipiul Constanța se executa in prezent ample lucrari de modernizare și dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apa potabila și de colectare și tratare a apei uzate. Acestea sunt desfașurate de catre antreprenori și au fost prevazute in 10 (zece) contracte de lucrari derulate in cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM). Investițiile din municipiul Constanța, in valoare de 98,7 mil. euro, cuprind reabilitarea și extinderea rețelelor de apa și de canalizare pe o lungime de peste 134 km. Din acest total, peste 43 de km reprezinta investiții in active strategice ce asigura… Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

Sursa articol si foto: infosud-est

