Care este stadiul fiecărui proiect major de infrastructură din Moldova In contextul interesului major manifestat cu privire la dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona Moldovei și Bucovinei, CNAIR va publica bilunar stadiul proiectelor destinate acestei regiuni dar și etapele care trebuie parcurse. Demersul se inscrie in acțiunile CNAIR S.A. pentru asigurarea transparenței și pentru corecta informare a persoanelor interesate de stadiul implementarii și dezvoltarii acestor proiecte, anunța compania. APIX.ro preia informarea CNAIR legata de stadiul autostrazilor A7, A8, A13 și drumurile expres Foșcani – Braila, Braila – Galați, Tișița – Albița, Bacau – Piatra Neamț… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

