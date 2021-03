Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat ridicarea restricției de varsta la administrarea vaccinului Astra Zeneca. Programarile se pot face in platforma chiar și pentru persoanele peste 55 de ani. Comitetul pentru Coordonarea Vaccinarii a decis ca toți cetațenii adulți ai Romaniei, indiferent de varsta, vor fi vaccinați…

- Pe 27 decembrie 2020 , Romania a dat startul campaniei de vaccinare, dupa ce, cu doua zile inainte, pe 25 decembrie , vaccinul anti-COVID produs de Pfizer a ajuns in țara noastra. Campania de vaccinare a inceput cu lucratorii din domeniile sanatații și social și continua in prezent cu etapa a doua,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat luni un program prin care o persoana care a fost vaccinata impotriva COVID-19 - din grupul celor 92 de tari cele mai sarace ale lumii - si care a suferit efecte adverse grave, sa poata fi astfel compensata, relateaza EFE. Programul vizeaza persoanele…

- Romania se afla pe locul 4 in Europa, in ceea ce privește numarul dozelor de vaccin anti-COVID-19 administrate la 100 de persoane (5,59 persoane), potrivit estimarilor realizate de Bloomberg, informeaza Digi 24. Dupa numarul total al dozelor administrate Romania se situeaza pe locul 6, cu 1,084 milioane,…

- Migrația a fost diminuata cu aproape 30 % intre 2019 și 2020, din cauza pandemiei de coronavirus. Astfel, in ultimul an au fost inregistrați cu aproximativ 2 milioane de migranți mai puțin decat in anul precedent, informeaza AFP, citata de HotNews.ro. Conform raportului „Migrația internaționala 2020”…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, marți, pe Facebook, ca Romania a solicitat Comisiei Europene inca opt milioane de doze de vaccin produs de Pfizer, informeaza Digi 24.Aceste opt milioane de doze fac parte din cantitatea de 200 de milioane de vaccinuri negociate suplimentar la nivel european, susține…